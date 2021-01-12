В регионе

в Липецком районе проломили стену и украли табачные изделия из магазина

1 час назад
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Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража из торгового павильона.

4 января в отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что в период с 3 на 4 января в с. Сырское неизвестными путем пролома стены из торгового павильона совершена кража табачных изделий общей стоимостью 150000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое неработающих ранее судимых за кражи жителей г.Липецка, 33 и 27 лет. Сотрудниками полиции в ходе проведения обыска у подозреваемых изъята часть похищенного, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Липецкой области.

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