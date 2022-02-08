7 декабря 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Липецкому району обратилась 33-летний житель Липецкого района, который сообщил о хищении из принадлежащего ему автомобиля набора ключей, аккумулятора «Мutlo» и автомагнитолы. Причинённый ущерб оценил в 13 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что данное преступление совершил неработающий 27-летний знакомый потерпевшего. В своём объяснении подозреваемый пояснил, что вечером 6 декабря возвращаясь домой, он увидел автомобиль своего знакомого, оставленный на улице. В связи с нехваткой денежных средств он решил проникнуть в автомобиль и похитить находящееся в нём имущество для последующей реализации. Разбив заднее боковое стекло, он проник в автомобиль и похитил набор ключей, аккумулятор и автомагнитолу. Аккумулятор продал, автоммагнитолу потерял, а набор ключей решил оставить себе. В настоящее время подозреваемый причинённый потерпевшему ущерб компенсировал в полном объёме, в содеянном раскаивается.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.