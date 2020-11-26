В Липецком районе сдали в эксплуатацию отремонтированную дорогу “Васильевка – Бориское”

В Липецком районе сдана в эксплуатацию отремонтированная автодорога Васильевка – Боринское длиной 13,8 км. Ее привели в порядок досрочно, благодаря дополнительному траншу в рамках финансирования национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который поступил в регион в начале осени. Цена контракта составила 75,5 млн рублей.

– Здесь довольно большой объем работ был, – рассказал Антон Рябчевский, заместитель главного инженера «ДСУ-1, г. Рогачёв». – Мы занимались не только асфальто-бетонным покрытием, но и выполнили ряд работ по планировке обочины, по восстановлению кромки дороги, во многих местах пришлось выполнять уширение полотна на 50-80 см – в общей сложности, на шести километрах. Теперь дорога везде имеет ширину не менее 6 метров.

Обочины укрепили щебнем, также подрядчик выполнил 33 съезда на второстепенные дороги, обустроил 10 посадочных площадок и установил 5 остановочных павильонов. Из-за сложного продольного и поперечного рельефа на выравнивающий слой ушло достаточно много асфальтобетона. Средняя толщина нового 2-слойного покрытия сейчас составляет 8 см. Все работы по его укладке были завершены еще в октябре, до наступления холодов. Ремонт вообще был выполнен оперативно: подрядчик зашёл на объект 11 сентября, и сдал его спустя 2,5 месяца.

– Конечно, большая разница, – говорит учитель математики местной школы Ольга Таравкова. – Я каждый день езжу сюда на работу из города. Автобус рейсовый стал намного быстрее двигаться по этой дороге, раньше водители всегда ворчали, много ям и трещин было. Жители Васильевки говорят, что работали дорожники быстро и аккуратно.

В сельской школе учатся 43 ребенка, несколько учеников приезжают из соседней Алексеевки. Теперь их пусть стал более безопасным.

В общей сложности в этом году в Липецкой области сдали уже 268 км региональных дорог, отремонтированных благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершаются работы еще на четырёх объектах.