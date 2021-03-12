Для получателей услуг Фонда социального страхования – тех, кто дорожит своим временем, появилась возможность, не выходя из дома или офиса, подобрать удобные для себя дату и время посещения регионального представительства ФСС.

С 1 февраля 2021 года в Липецком региональном отделении Фонда социального страхования функционирует услуга предварительной записи граждан на прием. Этот сервис направлен на улучшение качества и доступности услуг. Для этого достаточно зайти в личный кабинет получателя услуг Фонда через Портал государственных услуг и пройти процедуру предварительной записи, которая занимает у заявителей всего несколько минут. Для удобства вход в личный кабинет организован непосредственно с сайта отделения Фонда.

Граждан, записавшихся заранее, администратор зала приема посетителей направляет в специально отведенные окна для приема по предварительной записи.

В течение февраля данным сервисом воспользовались 27 человек. Популярность данного сервиса у пользователей услуг неуклонно растет.