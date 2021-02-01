В целях выбора гражданами наиболее удобного для них дня и времени посещения для получения услуг в Липецком региональном отделении Фонда социального страхования РФ в феврале текущего года будет доступна предварительная запись на прием. Запись на прием можно будет оформить, не выходя из офиса или дома. Для этого необходимо зайти в личный кабинет получателя услуг Фонда (lk.fss.ru) через портал государственных услуг (ЕПГУ). Доступные даты и время для записи будут отображаться в режиме реального времени.

Запись аннулируется в случае неявки заявителя по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. Предварительная запись будет доступна в электронном виде.