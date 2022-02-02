В Липецком региональном отделении завершилась отчетно-выборная кампания в первичных и местных отделениях партии «Единая Россия».

Отчеты и выборы прошли во всех 901 первичных и 23 местных отделениях партии.

Отчетно-выборная кампания в первичных и местных отделениях партии в целом проведена на высоком организационном уровне. При проведении мероприятий соблюдались все ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кампания показала большую вовлеченность членов и сторонников партии в общественно-политическую жизнь, говорится в сообщении на сайте регионального отделения «Единой России».

Итогом проведения отчетно-выборной кампании стали: активизация работы первичных и местных отделений партии и кадровое обновление. В структуре первичного звена было избрано 901 Секретарей, из них впервые вступили в должность 618 человек, обновление составило порядка 69% от общего количества.

Произошла смена 6 секретарей местных отделений партии из 23 отделений регионального отделения. Тем самым обновилось 26% секретарей местных отделений партии. Местные отделения будут возглавлять активные, высокомотивированные секретари, которые смогут организовать партийную работу в муниципалитетах на высоком уровне.