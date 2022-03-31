В липецком зоопарке – хвостатое пополнение. В семье кошачьих лемуров Пиона и Ириски родился малыш. Детёныш появился на свет 27 марта. Пока сотрудники зоопарка не могут узнать его пол и дать кличку – мама выкармливает малыша и буквально не расстается с ним.

Лемуры приехали в липецкий зоопарк в 2019 году. Пион – из Новосибирска, Ириска – из Нижнего Новгорода. Животные сразу создали пару, без ссор жили вместе, заботились друг о друге. В мае 2020-го родился их первый сын Тюльпан. Теперь дружная семья стала ещё больше: миролюбивые звери делят один вольер в павильоне «Экзотика».

Родина кошачьих лемуров – остров Мадагаскар. В природе в рацион приматов входят сочные фрукты, овощи и белковая пища. В зоопарке стараются соблюдать все правила диеты – кормят семейство персиками, киви, виноградом, гранатом, дают морковь и сладкий перец. Хвостатые с удовольствием едят белок – яйца, куриное мясо, творог.

Лемуры — стройные животные, по величине сопоставимые с кошками. Длина тела составляет от 38 до 45 см, а чёрно-белый полосатый хвост – длиной до 62 см. На хвосте 13 чёрных и белых полос. Он служит кошачьим лемурам для сигналов между сородичами, в качестве распространителя запахов, а также для поддержания баланса при лазании и прыжках.