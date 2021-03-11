В липецком зоопарке вышли из зимней спячки медведи.

“Обычно Маша и Миша просыпались позже, но в этом году зима необычная, поэтому косолапые пробудились еще в первых числах марта. К слову полноценно уснули мишки только в конце декабря. Они то и дело просыпались и не могли уйти в спячку” – рассказали в зоопарке.

Специалисты зверинца отметили, что медведи могут уснуть еще, поэтому полноценно их пока не кормят, но лакомствами уже балуют.

Например, Маша очень любит зефир. Помимо этого, медведям дают овощи. На полноценное питание животных переведут, как только они сбросят достаточное количество жира, накопленного к зиме. Кстати за всю зиму они очень мало похудели, выглядят бодрыми и упитанными.

Для понимания того, что происходит в теле медведя во время спячки, необходимо сразу уточнить, что представляет собой сама спячка. В буквальном понимании этого термина «анабиоз» представляет собой процесс полной неактивности животного. В это время уровень метаболизма снижается до показателей, которые для большинства высших животных являются несовместимыми с жизнью. Температура их тела во время спячки остается достаточно высокой, что позволяет им очнуться в случае какой-либо опасности, выйдя из берлоги. Некоторые ученые называют медведей «супер-анабиозниками», поскольку не есть, не пить и не испражняться по полгода, оставаясь при этом в состоянии быстро выйти из спячки — это уникальное явление в животном мире.

Фото: instagram.com/zooparklipetskii/

Видео: “Вести Липецк”.