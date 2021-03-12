В Липецком зоопарке расчищают пруд от ила. Специалисты приступили к откачке на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Как рассказал директор зоопарка Александр Осипов, пруд площадью порядка трёх тысяч квадратных метров уже давно требовал профессиональной очистки. Годами на дне собирались остатки корма, ветки, листья. Что-то перегнивало, а что-то копилось и образовывало ил.

– Прежде чем начать откачку, мы заказали экспертизу донных отложений на токсичность. Исследование экологической лаборатории показало – ил полностью безопасен, поэтому мы нашли подрядчика и приступили к работам.

На пруд спустили специальную технику – так называемый донный пылесос. Установка имеет две помпы – одна подаёт напор воды, поднимая ил, другая – откачивает поднимающуюся грязь вместе с водой. По шлангу она идёт из пруда за территорию зоопарка и уходит в землю. Так как отложения не токсичны, это не только безопасно, но даже полезно для почвы – ил в этой ситуации выступает в качестве удобрения.

Интересно, что при откачке воды уровень в пруду практически не опускается. За ночь водоём вновь наполняется водой из естественных скважин. Планируется, что работы займут порядка двух недель с учетом ежедневной работы по десять часов и с откачкой до ста кубометров ила в сутки.

Кстати, очистка не мешает пернатым обитателям пруда – утки, гуси и другая живность спокойно зимует на привычном месте.