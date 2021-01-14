Транспортное приложение LitePASS функционировало в тестовом режиме исключительно на подвижном составе МУП “Липецкпассажиртранс”. Но потеряло свою актуальность в связи с развитием безналичной системы оплаты проезда. С 11 января 2021 года у липчан появилась возможность оплачивать проезд с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Для возврата неиспользованных денежных средств со счета LitePASS необходимо: