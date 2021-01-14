Транспортное приложение LitePASS функционировало в тестовом режиме исключительно на подвижном составе МУП “Липецкпассажиртранс”. Но потеряло свою актуальность в связи с развитием безналичной системы оплаты проезда. С 11 января 2021 года у липчан появилась возможность оплачивать проезд с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
Для возврата неиспользованных денежных средств со счета LitePASS необходимо:
- Обратиться в ОКУ “ААТ Липецкой области” по адресу: г. Липецк, пр-т Победы д.89 (здание автовокзала) для подачи заявления.
- При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт), банковские реквизиты для перечисления неиспользованных денежных средств, а также предоставить номер телефона, по которому была произведена регистрация в приложении LitePASS.