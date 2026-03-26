В Липецкую область смогут приехать больше туристов благодаря доступным ж/д маршрутам

Липецкая область продолжает развивать туристическую инфраструктуру. Важную роль в этом направлении играют железнодорожные маршруты. Юго-Восточная железная дорога совместно с пригородной пассажирской компанией «Черноземье» и правительством региона запустила несколько интересных путешественникам маршрутов.

Пригородный поезд № 6602 «Лев Толстой: вагон русской литературы» отправляется из Ельца два раза в месяц по субботам. Время отправления — 9:10, прибытие на станцию «Лев Толстой» — в 10:05. Обратный рейс отправляется в 14:34 и прибывает в Елец в 16:20. Плацкартный вагон оформлен тематически — иллюстрациями из жизни и произведений знаменитого писателя. В пути можно решить кроссворд, отвечая на вопросы о Льве Николаевиче и его произведениях, по QR-коду доступен аудиогид.

Поезд № 7141/7145 «Соединяя Черноземье» ходит по воскресеньям. Он отправляется из Воронежа в 7:53, из Липецка — в 9:35 и прибывает на станцию «Заповедник Галичья гора» в 10:05. Обратное отправление — в 17:12, прибытие в Липецк — в 17:48, в Воронеж — в 19:30. На остановке гостей встречает комфортабельный автобус, везёт туристов к усадьбе Скорняково-Архангельское. Там проходит экскурсия, посвященная владельцам усадьбы.

Новый формат экскурсий стал доступен на Грязинском участке ОЭЗ «Липецк». Теперь туристы могут доехать до промышленных объектов на электричке, увидеть производственные процессы и познакомиться с современными предприятиями.

Все проекты объединяет не только маршрутная сеть, но и общая цель в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»: сделать путешествия по региону доступными, комфортными и интересными.

Расписание поездов доступно на сайте. Справки по экскурсионным поездам: +7 (473) 265-16-58, 8-962-330-87-65. Справки по экскурсиям на электричке в ОЭЗ «Липецк»: 8-800-200-81-20.

«Новая инфраструктура, реставрация старинных усадеб, богатейшие народные традиции и промыслы, яркие событийные мероприятия — мы создаем условия, чтобы в наш регион гостям хотелось приезжать снова и снова. Хотим, чтобы Липецкая область стала местом, где каждый найдет что-то свое — от тихого семейного отдыха на природе до яркого запоминающегося фестиваля, на который можно взять всю компанию», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.