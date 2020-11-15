В ЛТЗ в Липецке произошел порыв водопровода. Специалисты планируют завершить ремонт к полуночи

Из-за утечки на водопроводе в районе ЛТЗ в Липецке отключили холодное водоснабжение. Порыв произошёл в районе улиц Краснозаводской и Краснознамённой. Специалисты АО «ЛГЭК» уже приступили к устранению аварийной ситуации. Работы планируют завершить ориентировочно к 24.00.

– Мы просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. На время проведения работ будет организован подвоз воды, – отметили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Подвоз воды организован по адресу ул. Коммунистическая, 24 (больница Липецк-Мед) и по заявкам жителей. Их следует оставлять по телефонам 236-175 (со стационарного) и *175 (с мобильного), по этим же номерам можно получить дополнительную информацию.