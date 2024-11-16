10 ноября исполнилось бы 90 лет рождённому в Калиновке писателю-шахтёру Владиславу Андреевичу Титову. Он предотвратил страшную аварию на одной из шахт Донбасса, спас горняков в забое и целый посёлок от взрыва, но сам лишился обеих рук… И потом, держа карандаш в зубах, написал свою легендарную повесть «Всем смертям назло».

ВОЗРОДИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ

В городе Луганске (бывшем Ворошиловграде), где жил писатель и работает до сей поры в его квартире музей, 11 ноября состоялась конференция, посвящённая его творческому наследию, личности и героической биографии под названием «Владислав Андреевич Титов: писательское мастерство и героизм жизни. Возрождение имени».

Мероприятие организовала Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Учреждение пригласило и редакцию «Добринских вестей» принять участие в работе этого круглого стола как представительницу малой родины, много сотрудничавшую с В.А. Титовым и напечатавшую самой первой его легендарное произведение, в то время как многие другие издания отказывались это делать, считая, что так в жизни не бывает и с такими увечьями люди просто не живут, а не то, что пишут книги…

Книгу «Всем смертям назло» наш земляк создавал в неимоверных страданиях, держа карандаш в зубах. Всего же написал 14 произведений.

— Главная цель этого мероприятия, — говорит Александр Чернов, один из организаторов и участников круглого стола, — привлечение внимания общественности и исследователей к изучению творческого наследия и биографии Владислава Андреевича Титова — известного прозаика второй половины ХХ столетия и общественного деятеля.

Ранее ушла большая страна, сменился строй, прежние герои как бы оказались в стороне, к сожалению. Их сменили новые. И не всегда они, особенно киношные, были достойны подражания.

Однако всегда есть имена на все времена, о которых не стоит забывать. Наш земляк Владислав Андреевич Титов — один из них. Более того — один из немногих, кто, став инвалидом, потерявшим обе руки, не потерял крепости духа. Он стоит в одном ряду с лётчиком Алексеем Маресьевым. И теперь, по словам А. Чернова, на Луганщине в последние несколько лет творчество нашего земляка вновь вернули для изучения в школьную программу.

С приветственным словом на конференции выступил и.о. ректора Луганской академии культуры, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры России Валерий Леонидович Филиппов, который тепло говорил о творчестве нашего земляка и обратился к собравшимся с пожеланием провести конкурс на лучший вариант нового памятника В.А. Титову. (Хотя в принципе большой монумент стоит на его могиле, но теперь речь идёт о том, чтобы объединить Владислава с Ритой, его вечной спутницей, чьи руки после трагедии стали руками и её мужа).

РАЙОНКА ПЕРВОЙ НАПЕЧАТАЛА ПОВЕСТЬ

Конференция длилась несколько часов. Автор этих строк в своём выступлении рассказала, как родилась первая повесть в «шесть тысяч вольт» и какую роль в её появлении сыграла редакция нашей газеты на тот момент под названием «Заря коммунизма», познакомила собравшихся с именем талантливого сотрудника газеты Леонида Соловьёва, окружившего вниманием и заботой Владислава с первых минут общения с ним летом 1963-го и помогавшего в создании шедевра. Участники круглого стола увидели уникальные архивные материалы: номер районки от 13 августа 1963-го года с самой первой напечатанной главой из повести Титова. Только называлась она тогда «Страницы жизни», а не так, как все её привыкли видеть после выхода через несколько лет в журнале «Юность».

Зрители с той стороны посмотрели на родительский дом писателя в Калиновке с соломенной крышей и много других интересных фотографий из редакционного архива, главным хранителем которого является краевед Валерий Николаевич Волокитин, лично знавший В.А. Титова, когда тот сотрудничал с нашей газетой до самой своей смерти…

Среди выступавших были актёры, педагоги школ и преподаватели вузов из Липецка, Москвы, Севастополя и, конечно, более всего — из самого Луганска. Приняли в конференции участие и учителя второй Добринской школы Мария Алексеевна Панова и Светлана Сергеевна Карташян, выразившие своё видение произведений земляка, прежде всего, повести «Всем смертям назло». На круглом столе они, конечно, были со своими подопечными.

Учителя школы №2 п. Добринка М.А. Панова и С.С. Карташян (справа) представили зрителям своё видение произведений легендарного земляка.

Учащиеся второй Добринской школы были участниками конференции по жизни и творчеству В.А. Титова.

«НА ТВОЕЙ КНИГЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ…»

На мероприятие организаторы пригласили проживающую в Луганске младшую сестру писателя Лидию Андреевну Иванову (Титову), которая поделилась своими отношениями с Владиславом и его женой Ритой.

Младшая сестра писателя Лидия Андреевна Иванова (Титова) приняла участие в конференции, а потом любезно согласилась сфотографироваться для земляков из Добринского района.

— Они мне очень помогли, когда я приехала в Луганск: приютили, заботились, давали необходимые советы, Рита была человеком доброты необыкновенной, всегда была готова принять гостей, всем уделяла внимание, и никогда мы ее не видели злой или недовольной…

Лидия Андреевна призналась, что гордится братом. По её мнению, он совершил два подвига: первый, когда спас шахтёров в забое от смерти и весь горняцкий посёлок от взрыва, а второй — когда написал свою повесть, держа карандаш в зубах.

— Как-то мы с братом и Ритой были в Германии, и из ФРГ приехала делегация познакомиться с Владиславом. Хотя он был уже очень известным человеком, но немцы по-прежнему не верили, что он так может писать. И попросили подтвердить. Наконец, убедились…

Каких неимоверных усилий ему это стоило, хорошо знала лишь его вечная спутница Рита, которой он и посвятил свою первую повесть «Всем смертям назло». На конференции не раз прозвучала мысль вновь внести это произведение в школьную программу и обязательно читать его в госпиталях для раненых бойцов, поскольку зазвучало оно в последние годы очень современно.

Когда-то в письме к Владиславу его любимая учительница русского языка из Чуевской школы Клавдия Алексеевна Чеботарёва писала: «На твоей книге, на твоей жизни и жизни героев повести будут учиться мужеству, человеколюбию, оптимизму поколение за поколением». И время эту мысль педагога подтвердило много раз. Написал же Владислав Титов 14 произведений.