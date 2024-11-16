10 ноября исполнилось бы 90 лет рождённому в Калиновке писателю-шахтёру Владиславу Андреевичу Титову. Он предотвратил страшную аварию на одной из шахт Донбасса, спас горняков в забое и целый посёлок от взрыва, но сам лишился обеих рук… И потом, держа карандаш в зубах, написал свою легендарную повесть «Всем смертям назло».
ВОЗРОДИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ
В городе Луганске (бывшем Ворошиловграде), где жил писатель и работает до сей поры в его квартире музей, 11 ноября состоялась конференция, посвящённая его творческому наследию, личности и героической биографии под названием «Владислав Андреевич Титов: писательское мастерство и героизм жизни. Возрождение имени».
Мероприятие организовала Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Учреждение пригласило и редакцию «Добринских вестей» принять участие в работе этого круглого стола как представительницу малой родины, много сотрудничавшую с В.А. Титовым и напечатавшую самой первой его легендарное произведение, в то время как многие другие издания отказывались это делать, считая, что так в жизни не бывает и с такими увечьями люди просто не живут, а не то, что пишут книги…
— Главная цель этого мероприятия, — говорит Александр Чернов, один из организаторов и участников круглого стола, — привлечение внимания общественности и исследователей к изучению творческого наследия и биографии Владислава Андреевича Титова — известного прозаика второй половины ХХ столетия и общественного деятеля.
Ранее ушла большая страна, сменился строй, прежние герои как бы оказались в стороне, к сожалению. Их сменили новые. И не всегда они, особенно киношные, были достойны подражания.
Однако всегда есть имена на все времена, о которых не стоит забывать. Наш земляк Владислав Андреевич Титов — один из них. Более того — один из немногих, кто, став инвалидом, потерявшим обе руки, не потерял крепости духа. Он стоит в одном ряду с лётчиком Алексеем Маресьевым. И теперь, по словам А. Чернова, на Луганщине в последние несколько лет творчество нашего земляка вновь вернули для изучения в школьную программу.
С приветственным словом на конференции выступил и.о. ректора Луганской академии культуры, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры России Валерий Леонидович Филиппов, который тепло говорил о творчестве нашего земляка и обратился к собравшимся с пожеланием провести конкурс на лучший вариант нового памятника В.А. Титову. (Хотя в принципе большой монумент стоит на его могиле, но теперь речь идёт о том, чтобы объединить Владислава с Ритой, его вечной спутницей, чьи руки после трагедии стали руками и её мужа).
РАЙОНКА ПЕРВОЙ НАПЕЧАТАЛА ПОВЕСТЬ
Конференция длилась несколько часов. Автор этих строк в своём выступлении рассказала, как родилась первая повесть в «шесть тысяч вольт» и какую роль в её появлении сыграла редакция нашей газеты на тот момент под названием «Заря коммунизма», познакомила собравшихся с именем талантливого сотрудника газеты Леонида Соловьёва, окружившего вниманием и заботой Владислава с первых минут общения с ним летом 1963-го и помогавшего в создании шедевра. Участники круглого стола увидели уникальные архивные материалы: номер районки от 13 августа 1963-го года с самой первой напечатанной главой из повести Титова. Только называлась она тогда «Страницы жизни», а не так, как все её привыкли видеть после выхода через несколько лет в журнале «Юность».
Зрители с той стороны посмотрели на родительский дом писателя в Калиновке с соломенной крышей и много других интересных фотографий из редакционного архива, главным хранителем которого является краевед Валерий Николаевич Волокитин, лично знавший В.А. Титова, когда тот сотрудничал с нашей газетой до самой своей смерти…
Среди выступавших были актёры, педагоги школ и преподаватели вузов из Липецка, Москвы, Севастополя и, конечно, более всего — из самого Луганска. Приняли в конференции участие и учителя второй Добринской школы Мария Алексеевна Панова и Светлана Сергеевна Карташян, выразившие своё видение произведений земляка, прежде всего, повести «Всем смертям назло». На круглом столе они, конечно, были со своими подопечными.
«НА ТВОЕЙ КНИГЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ…»
На мероприятие организаторы пригласили проживающую в Луганске младшую сестру писателя Лидию Андреевну Иванову (Титову), которая поделилась своими отношениями с Владиславом и его женой Ритой.
— Они мне очень помогли, когда я приехала в Луганск: приютили, заботились, давали необходимые советы, Рита была человеком доброты необыкновенной, всегда была готова принять гостей, всем уделяла внимание, и никогда мы ее не видели злой или недовольной…
Лидия Андреевна призналась, что гордится братом. По её мнению, он совершил два подвига: первый, когда спас шахтёров в забое от смерти и весь горняцкий посёлок от взрыва, а второй — когда написал свою повесть, держа карандаш в зубах.
— Как-то мы с братом и Ритой были в Германии, и из ФРГ приехала делегация познакомиться с Владиславом. Хотя он был уже очень известным человеком, но немцы по-прежнему не верили, что он так может писать. И попросили подтвердить. Наконец, убедились…
Каких неимоверных усилий ему это стоило, хорошо знала лишь его вечная спутница Рита, которой он и посвятил свою первую повесть «Всем смертям назло». На конференции не раз прозвучала мысль вновь внести это произведение в школьную программу и обязательно читать его в госпиталях для раненых бойцов, поскольку зазвучало оно в последние годы очень современно.
Когда-то в письме к Владиславу его любимая учительница русского языка из Чуевской школы Клавдия Алексеевна Чеботарёва писала: «На твоей книге, на твоей жизни и жизни героев повести будут учиться мужеству, человеколюбию, оптимизму поколение за поколением». И время эту мысль педагога подтвердило много раз. Написал же Владислав Титов 14 произведений.