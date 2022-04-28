По поручению Минтруда России, клиентские службы отделения ПФР по Липецкой области продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая районные и городские клиентские офисы отделения работают по специальному графику и ведут прием по оформлению новой ежемесячной денежной выплаты для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет. Сопровождать их работу будут как операторы Единого контакт-центра Пенсионного фонда по тел. 8-800-6000-000, так и специалисты отдела дистанционного обслуживания клиентов отделения по тел. 8-800-6000- 653. Они окажут семьям информационную поддержку на телефонные обращения по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации. Подачу заявления в любой день можно осуществить на сайте госуслуг.

Жителям области специалисты клиентских служб помогут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет в праздничные дни 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая по следующему графику работы:

С 8-00 до 16-00 без перерыва: клиентские службы Воловского, Данковского, Добровского, Долгоруковского, Задонского, Лебедянского, Тербунского, Хлевенского, Чаплыгинского районов;

С 8-30 до 16-30 без перерыва: клиентские службы Грязинского, Добринского, Ельца и Елецкого района, Измалковского, Краснинского, Становлянского, Усманского, Лев-Толстовского районов;

С 8-30 до 17-30 без перерыва: клиентские службы г. Липецка. Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, установленного в Липецкой области в размере 10503 руб., родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться на сайте pfr.gov.ru.

Отметим, в России постепенно выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.