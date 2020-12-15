В Малашевке Липецкого района прокладывают водопровод по улицам, где скоро появятся новые дома

С целью обеспечения устойчивого развития территории под малоэтажную жилую застройку ОГУП «Липецкоблводоканал» начал строительство сетей водоснабжения с. Малашевка Липецкого района.

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Подрядчик приступил к выполнению работ по прокладке водопровода протяженностью 0,8 км по улицам Лапшова и Ягодной. Сеть выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

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Подключится к сети можно будет уже в I квартале 2021 года.

С вводом в эксплуатацию объекта централизованным водоснабжением будут обеспечены 27 земельных участков, выделенных для строительства жилых домов.