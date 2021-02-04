С 6 марта в Липецке стартует месячник по профилактике бешенства. Специализированные службы на протяжении двух месяцев каждые выходные будут бесплатно вакцинировать домашних животных – для этого организуют 54 прививочных пункта – с их перечнем и графиком работы можно ознакомиться по ссылкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– Месячник мы проводим на протяжении нескольких лет, он направлен на снижение случаев заболевания у домашних животных, ведь многие из них контактируют как друг с другом, так и с безнадзорными животными, – поделился Александр Чурсин, ведущий ветеринарный врач липецкой городской ветеринарной станции.

Стоит отметить, что работа по профилактике бешенства липецкими ветеринарами ведется постоянно. Так, только за прошлый год специалисты привили порядка 36 тысяч кошек, собак и сельскохозяйственных животных, а также разложили более 70 тысяч доз вакцины на границах города.

– Чтобы снизить риск заболевания бешенством среди бездомных и диких зверей мы раскладываем специальные брикеты с запахом мяса и рыбы. Внутри такой приманки находится капсула, прокусив которую животное получает дозу препарата, достаточную для иммунизации от бешенства, – пояснил Александр Чурсин.

Несмотря на то, что в 2020 году случаев заболевания у домашних животных не было выявлено, специалисты рекомендуют липчанам ежегодно прививать своих питомцев, а также ограничить их контакты с бродячими и дикими животными.