В Матырское водохранилище выпустят 380 тысяч мальков белого амура

23 октября состоялись компенсационные мероприятия в рамках экологической реабилитации р. Воронеж, как одного из этапов федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Первую очередь мальков белого амура уже выпустили в Матырское водохранилище. Всего в крупнейшее водохранилище области планируется выпустить более 380 тыс. экземпляров этой рыбы, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов.

На зарыблении водоема присутствовал спикер областного Совета депутатов Павел Путилин.

– Экологическая повестка находится под особым контролем у депутатского корпуса. Реабилитация водных объектов – работа масштабная и многоплановая. Сегодня проведена расчистка реки Воронеж. Это один из этапов федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – Белый амур выбран неслучайно. Эта рыба питается водорослями и станет отличным помощником в борьбе с зарастанием и заиливанием водоема. Ну а через несколько лет, когда эти мальки достигнут промыслового размера, сюда с удовольствием будут приходить любители рыбалки.

Созревание этого вида рыб происходит в возрасте от одного до 11 лет. Белый амур относится к растительноядным, питается водорослями, поэтому в народе его часто называют «речной коровой». Он быстро съедает избыточную растительность, именно поэтому этот вид рыбы становится помощником в борьбе с зарастанием, заиливанием водоемов.

Компенсационные мероприятия в рамках экологической реабилитации р. Воронеж проводятся под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и направлены на сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания после проведения работ.

Сохранению уникальных водных объектов в Липецкой области уделяется большое внимание. Продолжается расчистка пруда в Измалковском районе, завершена расчистка водных объектов в Краснинском, Тербунском районах, г. Лебедяни. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на расчистку прудов в Долгоруковском и Краснинском районах – мероприятия будут проводиться в 2021 году.