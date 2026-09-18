В Матырском обновили поликлинику и усилили её молодыми врачами

В Матырском под Липецком после капитального ремонта открылась поликлиника. Это здание имеет особую историю: в период пандемии коронавируса здесь спасли немало жизней. Теперь новую жизнь получило само медучреждение – оно стало современным и комфортным.

Губернатор региона Игорь Артамонов проверил, в каких условиях работают медики и что говорят посетители. И сотрудники, и пациенты отзываются положительно – находиться в обновлённых помещениях им приятно.

Отдельно глава региона отметил, что коллектив поликлиники пополняется: буквально на днях трудоустроились четыре врача – два терапевта, педиатр и кардиолог. Молодые, общительные специалисты уже полюбились пациентам.

«Это далеко не единственное медучреждение, где у нас ремонты. В Липецке и ряде муниципалитетов тоже ведутся работы. Помогает в этом нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Работы много, и она последовательно продвигается», – отметил губернатор.