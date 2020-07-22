В Матырском открыли новый футбольный манеж

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в торжественном открытии крытого футбольного манежа в поселке Матырский. Новый комплекс находится рядом с школой №54 на улице Моршанская, 22а. Здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон и заниматься другими видами спорта.

«Замечательно, что здесь открылся спортивный зал. Я прошёлся по территории школы и понял, что здесь со спортивными объектами ситуация не очень хорошая. А с появлением нового комплекса школьники смогут заниматься здесь спортом каждый день. Надеюсь, вечером в зал придут взрослые», – сказал Игорь Артамонов.

Манеж построили и ввели в эксплуатацию еще в марте 2020 года. Однако из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки его открытие было отложено. Спортивный зал был построен в рамках муниципально-частного партнерства, по концессионному соглашению между администрацией Липецка и ООО «Футбольная академия «ЛКС».

Срок действия концессионного соглашения – до июля 2025 года. Согласно договору Футбольная Академия ЛКС обязуется осуществить инвестиции в размере 31,5 млн рублей, создать объект, обеспечить его подключение к инженерным сетям, а также выполнить необходимое благоустройство земельного участка. Плата мэрии Липецка, в свою очередь, до 2025 года составит 38 млн рублей.

В рамках соглашения школьники смогут бесплатно заниматься в зале с понедельника по пятницу с 8 до 14 часов с сентября по май. По истечению концессионного соглашения зал перейдет в собственность муниципалитета. Срок эксплуатации объекта составляет более 20 лет. Спортивный зал отвечает всем современным требованиям. Крыша выполнена из особого прочного материала, выдерживающего ветер, мороз, снег и дождь. Собственная газовая котельная позволит эксплуатировать спортивное сооружение зимой. Площадь объекта — более тысячи кв. метров. В спорткомплексе разместились мини-футбольное поле с акриловым покрытием с возможностью установки баскетбольных колец, волейбольной сетки, душевые, гардеробные, административно-хозяйственный блок.

Два аналогичных спортивных зала компания ООО «ЛипецкКомплексСтрой» построила в Ельце. В феврале 2020 года открылся построенный в рамках концессионного соглашения манеж на улице Юбилейная, в августе 2019 года был сдан в эксплуатацию спортивный зал в микрорайоне Александровский.«Подобные сооружения очень востребованы. Будем думать, где еще строить такие спортивные залы», – отметил Игорь Артамонов.