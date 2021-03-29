26 марта 2021 г. на территории МБУ «Технопарк-Липецк» прошло мероприятие для действующих и потенциальных резидентов технопарка, посвященное мерам поддержки, оказываемым Фондом развития промышленности Липецкой области производственным предприятиям региона.

Организатором встречи выступило МБУ «Технопарк-Липецк» в лице директора Ряскова Андрея Александровича, в качестве спикера был приглашен директор Фонда развития промышленности Липецкой области Никитин Дмитрий Викторович, от администрации города на мероприятии присутствовала Полоскина Юлия Валерьевна – председатель департамента экономического развития администрации Липецка.

Целью данной встречи было ознакомление присутствующих представителей малого и среднего предпринимательства с мерами поддержки Фонда развития промышленности Липецкой области с обзором региональных программ и программ софинансирования.

Итогом встречи стало активное обсуждение с представителями промышленных предприятий нюансов и «подводных камней», возникающих при прохождении заявителями всех этапов, предшествующих получению льготного финансирования, а также условий подачи заявок, при которых получение займа возможно в максимально короткие сроки.