В липецком технопарке состоялось итоговое заседание круглого стола на тему: «Итоги 2020 года. Планы на 2021 год».

О результатах проделанной работы рассказал директор МБУ «Технопарк-Липецк» Рясков Андрей совместно с председателем департамента экономического развития администрации города Липецка – Полоскиной Юлией Валерьевной.

В этом году произошли существенные перемены в жизни технопарка и множество интересных событий, например ввод в эксплуатацию нового большого корпуса для опытно-экспериментальных исследований производственного назначения общей площадью свыше 4000 м2. Так же Липецкий технопарк принял в свои ряды четырех новых резидентов. Компании будут заниматься:

разработкой противогололедного материала с антикоррозийными добавками на минерально-растительной основе (ООО «СР-Дортех»);

созданием бактериального препарата – инновационного и экологичного стимулятора роста и защиты растений на основе метана(ООО «Эколайн»),

производством неэлектрических печей, а также проводить научные исследования и разработки в области технических и естественных наук(ООО КаминыРус»),

комплексными решениями информационной безопасности для бизнеса и предприятий, государственных и муниципальных учреждений (ООО «РСКБ»).

Андрей Рясков подчеркнул, что развитие технопарка идет на очень хорошем уровне. Как результат – МБУ «Технопарк-Липецк» занял седьмое место по темпу роста выручки резидентов VI Национального рейтинга технопарков России, Также «Технопарк-Липецк» стал третьим по доле новых резидентов – их количество увеличилось на 39% за год.

Успешно весь год консультировал субъектов МСП Центр развития предпринимательства, представленный на ул. Интернациональной 29. Центр стал популярным местом встреч предпринимателей по обмену опытом, подготовке документов для привлечения финансирования и другим важным вопросам их бизнеса. Всего проведено 24 обучающих мероприятия, оказано 815 консультационных услуг.

Руководители рассказали присутствующим о своих планах на будущий год.

На сегодняшний день на территории МБУ «Технопарк-Липецк» реализуют свои проекты 30 компаний. Из них 2 отнесены к социально-значимым проектам, 9 проектов направлены на экспортоориентированное и импортозамещающее производство, 8 проектов в сфере информационных технологий, 11 проектов отнесены к энергосберегающим и чистым технологиям.