По итогам проведенного конкурса резидентами липецкого Технопарка стали две компании: ООО «Камины Рус» и ООО «РСКБ».

Проект «Разработка инновационной конструкции чугунных печей-каминов с целью производства импортозамещающей продукции» защищала генеральный директор ООО «КаминыРус» Валерия Чернова. Предприятие будет заниматься производством неэлектрических печей, а также проводить научные исследования и разработки в области технических и естественных наук.

Вторая компания ООО «РСКБ», представителем которой стал Андрей Старцев-начальник отдела информационной безопасности презентовал проект «Создание лабораторно-исследовательского комплекса технических мероприятий по проведению специальных исследований на предмет оценки побочных электромагнитных излучений и наводок, звукоизлучающей и звукоприёмной аппаратуры, эффективности защиты от утечки за счет акустоэлектрических преобразований (АЭП), высокочастотного облучения (ВЧО), высокочастотного навязывания (ВЧН), высокочастотной прокачки (ВЧП) технических средств и систем». Компания будет заниматься комплексными решениями информационной безопасности для бизнеса и предприятий, государственных и муниципальных учреждений.

Обе компании имеют большие планы на развитие собственных проектов и намерены активно использовать меры поддержки, включая получение патентов, грантов.

На сегодняшний день в липецком технопарке 30 резидентов. Компании успешно реализуют заявленные проекты, привлекают инвестиции через фонды и конкурсы, создают рабочие места и расширяют рынки своего присутствия.