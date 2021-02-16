Совещание с представителями бизнеса режиме в видеосвязи провела глава города Евгения Уваркина. Темой онлайн-встречи стало приведение в порядок территорий, прилегающих к торговым точкам, сообщает пресс-служба мэрии города.

– В выходные я, как и многие липчане, занималась покупками – ходила по магазинам и аптекам. То, что я увидела, совсем не радует – в некоторые торговые точки не то что не зайти, невозможно пройти рядом с ними. Коллеги, мы не можем так относиться к жителям нашего города, – обозначила цель встречи глава города.

На видеоконференцию подключились порядка 50 руководителей аптечных сетей, пунктов общепита и магазинов. В соответствии со ст. 12 Правил благоустройства Липецка ответственность за уборку территорий перед входными группами торговых точек лежит на предпринимателях. Мэр отметила, что, к сожалению, во многих районах областного центра с соблюдением этой статьи есть существенные проблемы. В число аутсайдеров попали такие объекты, как Европорт, Макдональдс, некоторые магазины в районах ЛТЗ, Матырский, НЛМК, а также торговые центры Армада и Меркурий.

По прогнозам синоптиков, до второй декады марта Липецк ждёт неоднократное повторение такой погоды – будет и жёсткий минус, и переход в плюс. Поэтому важно уже сейчас разрешить все вопросы, касающиеся уборки и посыпки пешеходных зон.

– За неделю мы получили очень много обращений от жителей с жалобами на состояние территорий, прилегающих к предприятиям сферы торговли. Все взяли на карандаш. Будем проверять и штрафовать. Зоны перед вашими предприятиями – это зоны вашей ответственности. От их качества уборки территорий зависит в том числе здоровье ваших же посетителей, – обратилась к собравшимся начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк.

Ещё одна проблема – способ уборки снега с прилегающих территорий. Некоторые предприниматели просто сдвигают его в сторону проезжих частей и тротуаров.

– Это недопустимо. В правилах благоустройства территорий также прописано, что предприниматели обязаны вывозить снег. За нарушение в этой части также предусмотрена административная ответственность, – пояснила Евгения Уваркина.

Глава города рекомендовала чётко проработать вопрос приведения прилегающих территорий в нормативное состояние, за каждым участком закрепить ответственных из числа сотрудников.

– Наша ключевая задача – не наложение штрафов, а забота о здоровье и благополучии липчан, – подытожила мэр.

Подобные встречи в администрации города будут продолжены. Кроме того, профильные структурные подразделения мэрии теперь будут уделять особое внимание содержанию прилегающих к предприятиям и организациям территорий.