На совещании с городскими работодателями, которое провела вице-мэр Липецка Ирина Артемова, собрались 15 представителей компаний строительной отрасли. На повестке дня – организация работы инорегиональных фирм, легализация трудовых отношений, решение кадровых проблем и заключение коллективных договоров на предприятиях.

Зачастую на выполнение различных строительных работ липецкие организации привлекают подрядчиков, зарегистрированных в других регионах. Налоги эти фирмы уплачивают в иные бюджеты, хотя трудятся на территории Липецка. По словам Ирины Артемовой, нужно акцентировать внимание на выявлении таких случаев.

— Налоги инорегиональных компаний, уплаченные в бюджет Липецка, сможем направить на создание комфортной городской среды, благоустройство пространств, строительство и ремонт социальных учреждений. Просим уделять этому вопросу особое внимание, — подчеркнула вице-мэр.

Ещё одна важная тема – заключение коллективных договоров с сотрудниками предприятий. Она особенно актуальна для средних и крупных компаний, где руководитель не может проговорить с работником лично все аспекты его деятельности. В коллективном договоре указываются основные вопросы выполнения задач работниками, а в индивидуальных договорах даются ссылки на общие правила. Стоит отметить, что в регионе ежегодно проводится публичный конкурс «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан». По итогам для трёх победителей предусмотрены денежные вознаграждения. За дополнительной информацией можно обращаться в городской департамент экономического развития по телефону 23-91-79.

Один из приоритетных вопросов – легализация заработной платы. Больше всего вопросов у специалистов вызывают 16% городских строительных фирм, которые платят сотрудникам в среднем 14275 рублей.

— Эта сумма меньше минимальных пороговых значений. Для организаций с численность до 30 сотрудников она составляет 15750 рублей, если в фирме работает больше 30 человек – 22750 рублей, — отметила председатель департамента экономического развития Липецка Юлия Полоскина.

Также она напомнила, что при выплате зарплаты ниже минимального размера оплаты труда или уклонения от официального трудоустройства предусмотрена административная и налоговая ответственность.

На совещании также обсудили возможности автоматизированной информационной системы «Кадры региона». Организации заносят в электронную базу данные о требующихся специалистах, информацию анализируют учреждения образования для более эффективной подготовки своих выпускников.