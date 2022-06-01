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В Международный день защиты детей липецкие автоинспекторы организуют обучающие квесты по ПДД

4 часа назад
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В рамках мероприятия «Внимание-дети!» в Елецком районе он состоялся в Центре дополнительного образования.

Сотрудники ГИБДД Елецкого района совместно с педагогами Центра дополнительного образования детей организовали для воспитанников обучающий квест по ПДД.

Одним из важнейших мероприятий, направленных на сохранение счастливого детства, является защита несовершеннолетних от опасных факторов дорожных рисков, — подчеркнули организаторы акции. Ребятам было предложено, пройти несколько этапов квеста, что позволило им вспомнить основные моменты дорожной безопасности. Они поделились знаниями о правильном поведении на проезжей части дорог, о световозвращателях, детских удерживающих устройствах, других средствах пассивной безопасности.

Отличившиеся в игровом мероприятии были награждены сладкими призами. Завершился квест конкурсом рисунков на асфальте.

Вот таким образом, первый день лета подарил елецким ребятам не только положительные эмоции, но и дополнительные знания в области транспортной культуры, что обеспечит им безопасный летний отдых.

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