V Межрегиональный форум по безопасности работ на высоте прошел в Липецке. Он стал ключевой площадкой для обмена опытом и обсуждения важнейших аспектов обеспечения безопасности при работах на высоте и в ограниченных пространствах. Его организаторами выступили министерство социальной политики Липецкой области и ООО «Техноавиа-Липецк».

Эксперты и участники форума подробно обсудили особенности комплексного подхода к организации безопасной работы на высоте, как основы предотвращения несчастных случаев на производстве. На конкретных примерах рассмотрели современные средства индивидуальной защиты, необходимые для снижения профессиональных рисков при работе на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах. Особое внимание уделили средствам защиты глаз и органов слуха от вредных факторов. В практической части форума участники разобрали реальные ситуации, возникающие при работе на высоте, и смогли лично примерить и оценить удобство и функциональность современных страховочных привязей.

«Создание безопасных условий на предприятиях – зона ответственности и работодателей, и контролирующих органов. Техника безопасности должна развиваться теми же темпами, что и производства, и предупреждать все возможные риски», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.