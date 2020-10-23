В микрорайоне Заречье в Чаплыгине завершили работы по реконструкции парка

В парке микрорайона Заречье г. Чаплыгина завершились работы по реконструкции. Там появились новые спортивная и детская площадки с современным покрытием, эстрада для выступлений артистов, игровой городок и фонтаны.

Реконструкция велась в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”.

“Благоустройство территорий и создание комфортных условий для жизни являются одними из основных наших задач. Надеюсь, что обновленный парк придется по душе всем чаплыгинцам и гостям город”, – отметил на своей странице в Инстаграме глава администрации Чаплыгинского района Юрий Сазонов.