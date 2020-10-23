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В микрорайоне Заречье в Чаплыгине завершили работы по реконструкции парка

29 минут назад
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В парке микрорайона Заречье г. Чаплыгина завершились работы по реконструкции. Там появились новые спортивная и детская площадки с современным покрытием, эстрада для выступлений артистов, игровой городок и фонтаны.

Реконструкция велась в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”.

“Благоустройство территорий и создание комфортных условий для жизни являются одними из основных наших задач. Надеюсь, что обновленный парк придется по душе всем чаплыгинцам и гостям город”, – отметил на своей странице в Инстаграме глава администрации Чаплыгинского района Юрий Сазонов.

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Завершены работы по реконструкции парка в микрорайоне Заречье. Здесь появились новые спортивная и детская площадки с современным покрытием, эстрада для выступлений артистов, игровой городок и фонтаны. Реконструкция велась в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустройство территорий и создание комфортных условий для жизни являются одними из основных наших задач. Надеюсь, что обновленный парк придется по душе всем чаплыгинцам и гостям города.

Публикация от Юрий Сазонов (@sazonovyua)

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