В Министерстве просвещения РФ высоко оценили новую школу в Усмани

1 сентября юные усманцы впервые перешагнут порог школы №4. Сегодня это образовательное учреждение – одно из самых оснащенных в регионе. Об этом директор учебного заведения Дмитрий Демихов рассказал директору департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Андрею Милёхину.





Для гостя устроили экскурсию по школе: показали современные классы и обустроенные пространства. Учреждение рассчитано на 800 мест. Оно разделено на два блока – для младших классов, среднего и старшего звена. В школе разместились два спортивных зала и 2 бассейна. Обустроены игровая комната, хореографическая студия, тир и тренажёрный зал.

Разработанный специально для усманской школы дизайн-проект предполагает инновационные решения помещений. Например, в коридорах предусмотрена грифельная поверхность стен, что создаст «эффект школьной доски». Это позволит сделать процесс обучения более увлекательным и интересным. В зонах рекреации выделены места как для активного отдыха, так и для уединения.









В школе предусмотрена ранняя профориентация. Закуплено оборудование для создания инженерного, медицинского и дизайн-классов, химической, физической и биологической лабораторий. Здесь будет работать школьная телестудия и студия флористики.

«Искренне поздравляю всех, кто имел отношение к строительству этого дворца детства, всех, кто здесь будет работать и учиться! В этом проекте полное понимание того, что нужно современным детям, нашему будущему. Созданы все условия, чтобы появился большой дружный коллектив взрослых и детей. Нам есть, чем гордиться и с чего брать пример», – подытожил экскурсию по школе Андрей Милёхин.

Современный образовательный комплекс в Усмани возвели в рамках цацпроекта «Образование». На эти цели было направлено более 700 миллионов рублей. Сейчас здесь идут последние приготовления к новому учебному году, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.