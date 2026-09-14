В мире прекрасного

Первого сентября самые настоящие занятия начались еще в одном учебном заведении нашего округа — Добринской школе искусств им. Н.А. Обуховой.

Альма-матер юных добринских талантов в этом году отметила очередной юбилей, 65 лет со дня основания.

Директор ДШИ Анна Коняева рассказала о сегодняшнем дне школы и раскрыла некоторые секреты детского путешествия в мир прекрасного.

— Очередной учебный год, — сообщила она, — у нас начали 598 учащихся. Среди них есть лауреаты международных конкурсов, победители областных и районных конкурсов, участники различных областных и районных мероприятий. В школе работают 25 преподавателя, из них 10 имеют высшую квалификацию.

Образовательный процесс школы искусств ориентирован развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к самопознанию, самосовершенствованию и самореализации.

Кроме окружного центра, с миром прекрасного добринскую ребятню знакомят в двух наших филиалах, в селе Талицкий Чамлык и поселке Плавица.

У нас работает восемь отделений — «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Струнно-смычковые инструменты», «Хоровое и сольное пение», «Отделение хореографии», «Художественное отделение», «Теоретическое отделение».

Есть два образцовых коллектива: детский духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством Сергея Ганина и детский ансамбль народной песни «Денница», возглавляет который Татьяна Морозова.

Эти коллективы, несмоненно, являются нашей большой гордостью. Участвуя в различных конкурсах, включая областные и всероссийские, дети регулярно становятся их победителями и лауреатами, привозя в Добринку заслуженные награды.

В нынешнем учебном году особой популярностью у детей и подростков пользуется хореография. На этом отделении занимается около двухсот юных добринцев. Что поделать, в наше время все хотят красиво танцевать. А мы их этому учим.

Еще одно отделение, пользующееся особой популярностью среди наших учеников — «Хоровое и сольное пение», где отдельной строкой проходит обучение эстрадному вокалу.

Не могу обойти стороной стремление наших детей научиться играть на фортепиано, скрипке, духовом или русском народном инструменте.

Живопись также привлекает ребятню.

Занятия в школе мы проводим в две смены, чтобы нашим ученикам было удобно.

Зачастую наши ученики с удовольствием и большим желанием посещают сразу несколько отделений. А если кто-то не успел записаться в нашу школу, то у него еще есть время.

Приходите, мы рады вам всегда!

В Добринской школе искусств имени Н.А. Обуховой в нынешнем учебном году по различным направлениям обучаются 598 учащихся.