Сегодня состоялась очередная вторая сессия Молодёжного парламента. В начале заседания молодых парламентариев поприветствовал вице-спикер облсовета Владимир Богодухов.

— Уважаемые коллеги. Сегодня мы находимся в условиях сложной внешнеполитической ситуации. Поэтому особенно важно единение. Депутаты облсовета поддержали решение президента по проведению специальной военной операции на Украине. Уверен, что и наша молодежь проявит здесь четкую гражданскую позицию, — сказал Владимир Богодухов. – Сегодня распространяются фейковые новости и дезинформация, которые касаются российской армии. Идет настоящая информационная война. Мы не должны подаваться этим атакам, и доносить правдивую информацию, особенно в молодежной среде.

На заседании депутаты выбрали нового председателя Молодежного парламента. Им стал Владимир Посульченко. С 2020 г. является заместителем руководителя Липецкого регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России», работает заместителем директора в Управлении молодежной политики Липецкой области.

Его кандидатура поддержана единогласно. Кадровые перестановки связаны с досрочным прекращением полномочий предыдущего спикера Ксении Агарковой.

Кроме того, по решению сессии Владимир Посульченко будет представлять Молодежный парламент Липецкой области в составе общественной молодежной палаты при Государственной Думе РФ.

— Перед Молодёжным парламентом стоит большой спектр задач. Прежде всего, мы продолжим заниматься законотворчеством. Будем уделять большое внимание общественной работе, реализации проектов по исторической памяти и финансовой грамотности среди молодёжи. Кроме того, в планах развивать киберволонтерство и новое для нашего времени направление — противодействие фейкам. Также мы будем участвовать в международных проектах, — отметил Владимир Посульченко.

Также на сессии рассмотрен вопрос создания Молодежного правительства Липецкой области при администрации региона. Принято решение обратиться с этой инициативой к губернатору