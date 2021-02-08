Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко встретился с руководством АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» – генеральным директором Дмитрием Дударевым и его заместителем Анной Смольяниновой. Во время рабочей встречи обсуждались вопросы развития института особых экономических зон, расширения пула инвесторов и создания условий для увеличения локализации со стороны крупных иностранных компаний, сообщает Инвестиционный портал Липецкой области.

Напомним, в IV Национальном рейтинге ОЭЗ России ОЭЗ «Липецк» заняла второе место в группе площадок с высокой инвестиционной привлекательностью. ОЭЗ «Липецк» – одна из первых в России особых экономических зон, созданная в 2006 году. Резидентами ОЭЗ «Липецк» сегодня выступают 67 компаний из 16 стран мира. В частности, на территории площадки работают Yokohama, ABB, Cargill, PPG Industries, Honeywell, LambWeston, Kemin и т.д.

Представители ОЭЗ «Липецк» во время рабочей встречи в АКИТ рассказали о стратегических планах, направленных на повышение привлекательности площадки в глазах потенциальных инвесторов. В свою очередь Андрей Шпиленко представил календарь мероприятий АКИТ на 2021 год и предложил конкретные шаги по дальнейшему расширению в ОЭЗ «Липецк» проектов по импортозамещению, локализации производства, развитию кластерных цепочек и совершенствованию деятельности инжиниринговых центров.