В Москву – поболеть за “Динамо”

В рамках программы продвижения спорта и здорового образа жизни учащиеся нашей школы вместе со своими сверстниками из лицея №1 п. Добринка и Добринской средней школы №2 совершили двухдневную поездку в Москву на захватывающий матч суперлиги по волейболу между столичными командами «Динамо» и «Газпром-Югра».

Наша делегация представляла болельщиков за «Динамо».

И школьники, и мы, сопровождающие их педагоги, получили огромное удовольствие от матча, настолько искрометным, захватывающим и азартным был он. Профессиональные спортсмены заряжали нас своей неиссякаемой ежесекундной энергией. Мы горячо поддерживали игроков.

И динамовцы оправдали наши надежды, выйдя победителями в этой игре.

Не менее эмоциональным и запоминающимся был и второй день нашего визита. Для школьников была организована экскурсия по Москве. Самые незабываемые впечатления, конечно же, — от посещения Красной площади.

Ребята из других школ уже бывали в столице. Наши, петровские учащиеся, попали сюда впервые. Они были в восторге от красоты и величия главного города России.

Делегация от Добринского округа была весьма внушительной — около 70 человек. Петровскую школу представляли 19 девчонок и мальчишек.

Наши ребята воспользовались возможностью получить автографы легендарных динамовцев.

Мы постарались пригласить к поездке самых спортивных и способных ребят. К сожалению, на этот раз с нами не смогли побывать на матче суперлиги самые главные наши волейболисты — женская сборная школы. Именно в эти дни они участвовали в областных соревнованиях.

Наталья НЕСМЕЯНОВА,

заместитель директора Петровской школы.