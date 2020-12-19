В Натальино начали готовить основание для будущей дороги

В деревне Натальино Добринского района начали подготовку земполотна для укладки щебня. Эти работы являются подготовительными перед непосредственной стройкой дороги, которая запланирована на весну.

Новостью в своем Instagram поделился вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов. В ноябре, после обращения жителей в Общероссийский народный фронт, он вместе с главой района Романом Ченцовым выехал на место и обсудил с местными жителями накопившиеся проблемы.

Решать их стали оперативно. 4,5-километровый участок дороги в направлении ст. Хворостянка пообещали сделать в 2021 году. Эта дорога позволила бы сократить более чем 20-километровый крюк, который жителям деревни приходится совершать во время распутицы, чтобы съездить в ближайший магазин или аптеку.