В ОМВД России по Добринскому району 9 марта обратилась 52-летняя жительница г. Липецка с заявлением о краже имущества из её дачного дома, расположенного в с. Нижняя Матренка Добринского района.

Потерпевшая сообщила, что с января в течение двух месяцев не была в своем доме. Приехав 9 марта, обнаружила входную дверь снятой с петель и лежащей на земле.

Обследовав дом, поняла, что отсутствует деревянная мебель: шкаф и тумбочка, а с территории домовладения похищены металлические трубы системы отопления различного диаметра. Ущерб, потерпевшая оценила в 50 000 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое неработающих местных жителей, 26 и 37 лет. Подозреваемые зная, что хозяйка дома постоянно не проживает в нем, бывает наездами, отжав оконное стекло, проникли в дом, и, сняв с петель входную дверь, вынесли мебель, а с территории домовладения похитили металлические трубы.

Все похищенное перевезли на санках к себе домой: каждый взял по одному предмету мебели, а трубы сложили у дома одного из подозреваемых, решив использовать их по своему усмотрению.

Все похищенное сотрудниками полиции изъято и будет возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.