В Нижней Матренке расправились с хорьком, который две недели держал в страхе местных жителей

Более двух недель хладнокровный убийца домашних птиц держал в страхе жителей улицы Центральной села Нижняя Матрёнка. В одном дворе хорёк задушил 15 кур, в двух других – до десяти в каждом.





“Но наказание всегда настигает злодеев! – поделился новостью в своем Instagram глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин. – На последнем месте преступления, где хорёк успел убить пять кур, он был настигнут двумя местными жителями и после продолжительной схватки ликвидирован. Как сказал один из героев: “Теперь улица может спать спокойно!”