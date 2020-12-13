Общество

В Нижней Матренке расправились с хорьком, который две недели держал в страхе местных жителей

44 минуты назад
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Более двух недель хладнокровный убийца домашних птиц держал в страхе жителей улицы Центральной села Нижняя Матрёнка. В одном дворе хорёк задушил 15 кур, в двух других – до десяти в каждом.

“Но наказание всегда настигает злодеев! – поделился новостью в своем Instagram глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин. – На последнем месте преступления, где хорёк успел убить пять кур, он был настигнут двумя местными жителями и после продолжительной схватки ликвидирован. Как сказал один из героев: “Теперь улица может спать спокойно!”

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