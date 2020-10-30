В Нижнем парке Липецка появился новый аншлаг в форме пчелиных сот. Общая идея – охрана природы

30 октября состоялось открытие нового аншлага в Нижнем парке. Старую металлическую табличку-аншлаг сменил оригинальный арт-объект. Теперь жители и гости города смогут расширить свои знания о территории особо охраняемой природной зоны, находящейся в границах города.

Общая идея – охраны природы Липецкого края – подчеркнута формой сот, каждая из которых содержит информацию об уникальной природной или архитектурной достопримечательности Нижнего парка.

Аншлаг, созданный по проекту управления экологии и природных ресурсов, выполнен в виде Липецкой области, что подчеркивает региональный краеведческий компонент информационного стенда.

В настоящее время Нижний парк как ООПТ – это искусственно осушенная дренажными каналами и частично замытая пойма р. Воронеж. Представлены аллеи и участки старовозрастных насаждений из местных и экзотических древесных пород. Многие деревья, особенно тополя черный и белый, достигают высоты 30 м и более 1 м в диаметре.

На территории парка произрастает до 50 древесно-кустарниковых пород плодоносящего возраста, в частности ель обыкновенная, каштан конский, ясень пушистый, тополи Болле и лавролистный, акация белая и др.

Всего на территории Липецкой области – 166 особо охраняемых природных зон регионального значения. Следующими новые аншлаги получат Каменный Лог и Верхний парк.