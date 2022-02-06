Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, в ночь с 6 на 7 февраля запланирован вывоз снега с проезда от улицы Урицкого к Быханову саду. Здесь будут работать самосвалы и тракторы-погрузчики. Автомобилистам и местным жителям приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием к вынужденным мерам.

Кроме того, сегодня ночью специалисты продолжат наводить порядок на улице Баумана и местных проездах Космонавтов, Терешковой и Водопьянова.

Завтра днём сотрудники управления будут вывозить снег с улиц Циолковского, Металлургов, Механизаторов, Первомайская, Карла Маркса, Гагарина, Ленина, Баумана, а также в районе ЛТЗ, на проспектах Мира и Победы.