В регионе

В ночь на 7 февраля будет затруднено движение на проезде от улицы Урицкого к Быханову саду в Липецке

8 минут назад
3 посмотрели

Читайте нас в

Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, в ночь с 6 на 7 февраля запланирован вывоз снега с проезда от улицы Урицкого к Быханову саду. Здесь будут работать самосвалы и тракторы-погрузчики. Автомобилистам и местным жителям приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием к вынужденным мерам.

Кроме того, сегодня ночью специалисты продолжат наводить порядок на улице Баумана и местных проездах Космонавтов, Терешковой и Водопьянова.

Завтра днём сотрудники управления будут вывозить снег с улиц Циолковского, Металлургов, Механизаторов, Первомайская, Карла Маркса, Гагарина, Ленина, Баумана, а также в районе ЛТЗ, на проспектах Мира и Победы.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание Добринские дорожники и коммунальщики этой зимой достойно справляются со снегопадами Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей