В Новочеркутино провели турнир по мини-футболу

25 августа состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие три команды: с. Новочеркутино, с. Александровка и Большой Плавицы.
Организатором выступила администрация сельского поселения Новочеркутинский сельсовет ( и.о. главы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Н.В. Копцева) совместно с Александровским, Ильичевским и Новочеркутинским ДК.
Итоги:
1 место – Новочеркутино
2 место – Б. Плавица
3 место – Александровка
Все команды награждены денежными призами (благотворительность от ИП Зюзина М.С.) и дипломами. Команда с. Новочеркутино за 1 место награждена кубком.