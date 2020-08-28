Спорт

В Новочеркутино провели турнир по мини-футболу

2 часа назад
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25 августа состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие три команды: с. Новочеркутино, с. Александровка и Большой Плавицы.

Организатором выступила администрация сельского поселения Новочеркутинский сельсовет ( и.о. главы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Н.В. Копцева) совместно с Александровским, Ильичевским и Новочеркутинским ДК.

Итоги:
1 место – Новочеркутино
2 место – Б. Плавица
3 место – Александровка

Все команды награждены денежными призами (благотворительность от ИП Зюзина М.С.) и дипломами. Команда с. Новочеркутино за 1 место награждена кубком.

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