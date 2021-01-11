Ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси провели на 12 объектах улично-дорожной сети Липецка в период с 1 по 10 января. Две бригады муниципального управления благоустройства работали на улицах Московская, Стаханова, Кривенкова, также Сокольском путепроводе и в центре города.

– Асфальтобетонное покрытие в некоторых местах стало разрушаться из-за частого перепада температур. Поэтому мы приняли решение не дожидаться окончания новогодних праздников и «залатать» проблемные участки уже сейчас, – пояснил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

На этой неделе специалисты планируют продолжить ремонт покрытия на Сокольском путепроводе, улице Папина, а также привести в порядок дорогу в район Дачный.

– Магистраль с серьёзным трафиком – здесь ездят автомобили и рейсовые автобусы. Поэтому решение, пусть и временное, нужно было принимать максимально оперативно, – отметил Алексей Романчукевич.

Ожидается, что бригада специалистов «зайдёт» сюда уже в ближайшее время. С помощью фрезы на базе трактора сначала срежут старый разрушенный слой асфальтобетона, затем очистят участки и только после этого заасфальтируют с помощью смеси, разогретой до 250 градусов.

Как известно, применение литого асфальтобетона возможно даже при отрицательных температурах воздуха за счёт повышенного содержания битума в составе смеси.