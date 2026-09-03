В новой поликлинике Липецка открыли несколько отделений для будущих мам

В Липецке в поликлинике Елецкого микрорайона заработали отделения перинатального центра, объединив все необходимые службы для будущих мам в одном месте. Ранее они были разбросаны по разным точкам города. Теперь пациенткам не нужно ездить по областному центру – вся помощь доступна в одном здании.

Сегодня медучреждение посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пообщался с медперсоналом и будущими мамами. Все выразили удовлетворённость решением объединить службы в одном месте.

В новых отделениях ведётся наблюдение за беременными из групп высокого риска, проводится подготовка к беременности и лечение бесплодия. Для женщин здесь оборудована комната матери и ребёнка. Сюда приезжают пациентки со всей области по определённым показаниям.

«Удобство для будущих мам – это не только комфорт, а забота о здоровье, где каждая женщина чувствует поддержку. Объединение всех специалистов в одном месте сокращает время на диагностику и позволяет быстрее выявлять риски. Важно, чтобы современные подходы к медицине становились доступнее и понятнее для каждого жителя области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом же здании недавно начал работу Центр медицины здорового долголетия. Его задача – не лечить уже возникшие болезни, а выявлять риски за 10–20 лет до их проявления. В обследование входит диагностика баланса, силы и состава тела, оценка жёсткости сосудов и расчёт биологического возраста. Если биологический возраст превышает паспортный на пять и более лет, пациенту назначают углублённое обследование и дают рекомендации по питанию, физической активности, режиму сна и управлению стрессом. Прийти в центр может любой желающий старше 18 лет.

В планах – открытие таких центров в горбольнице «Липецк-Мед» и в первой поликлинике Ельца, а к 2030 году – уже в семи муниципалитетах региона.