Новый водопровод протяженностью в 1 километр был построен в поселке Новый Свет Дубовской сельской администрации.

В этом населенном пункте проживают порядка 30 человек. Старый водопровод уже давно пришел в негодность, как и водонапорная башня. Работы по прокладке нового водопровода начались пару недель назад и на данный момент уже завершены. Кроме того, были установлены 4 новые водоразборные колонки и колодцы под них. Строительство водопровода — одно из предвыборных обещаний губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова, за что жители Нового Света ему очень благодарны.