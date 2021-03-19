Начало реконструкции путепровода через ж/д пути в г. Грязи Липецкой области намечено на май, а в социальных сетях уже всплеск недовольства. Грязинцев пугает перспектива остаться без моста до конца лета. В марте в Центре управления регионом зафиксировали 110 сообщений по поводу большого ремонта. Жители обеспокоены разделением города на два несвязанных берега. Вопрос один: «Какая схема объезда»?

Этот вопрос ЦУР адресовал администрации Грязинского района. Чиновники заверили, что для удобства жителей будет разработана оптимальная схема объезда. Она позволит сократить время в пути из одной части города в другую. Поспешных решений по этому вопросу принимать не будут. До 10 мая, когда по плану мост будет закрыт на 4 месяца как для автотранспорта, так и для пешеходов, ещё два месяца. За это время будет разработан и согласован удобный маршрут. На данный момент водители могут использовать дорогу в районе посёлка Красная Дубрава и станции Байгора. Путь занимает более 40 минут.

Заниматься ремонтом будет ОАО «РЖД»: мост находится в собственности компании. Закончить реконструкцию обещают к началу сентября. Пешеходный переход на это время будет оборудован в направлении от дома 31 по улице Хлебозаводской до дома 5 по улице Борисоглебской. Переезд скорых, пожарных и полиции будет организован в районе вагонного депо – с улицы Осипенко на улицу Вагонную.

Грязинцы с опасениями по поводу разделения города на два несвязанных берега замыкают тройку лидеров по количеству сообщений с начала марта. Больше всего жалоб в ЦУР региона поступило от жителей Липецка. За три недели марта липчане задали более 2400 вопросов по ямам на дорогах, вакцинации, проблемам ЖКХ и другим темам. Елец на втором месте. 430 нареканий на качество дорог, общественный транспорт, ЖКХ.

В марте в ЦУР Липецкой области поступило более 2 910 сообщений из различных источников: соцсетей, платформы обратной связи (ПОС), а также сайта artamonovigor.ru.

В топ-5 тем попали вопросы состояния дорог (889), социальная тематика (708), проблемы в сфере ЖКХ (462), благоустройство (409), общественный транспорт (161).