В областном центре прооперировали 72-летнего липчанина с двумя инфарктами

72-летний житель Липецкой области перенёс два инфаркта и ждал операции в федеральном центре, но из-за высокой нагрузки на клинику вмешательство столичного уровня провели в Липецке.

Кардиохирурги Липецкой областной больницы сохранили пожилому мужчине сердечные клапаны — митральный и трикуспидальный, сделав их пластику, устранили дефект перегородки и установили четыре шунта, сделав для кровотока обходные пути. Это огромный объём кардиохирургической помощи, который обычно оказывают за несколько операций, но доктора справились за одну.

Всего с декабря 2025 года врачи Центра кардиохирургии ЛОКБ сделали 66 операций на открытом сердце.

«Помимо операций на открытом сердце активно развиваем аритмологию — чтобы предотвращать инфаркты и остановки сердца. Такие вмешательства делают без наркоза, через микропроколы артерий, без разрезов. Уже через два дня пациенты могут вернутся домой», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.