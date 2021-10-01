Сегодня на первой сессии регионального парламента седьмого созыва депутаты утвердили списки фракций тех политических партий, которые прошли в облсовет. Теперь в региональном парламенте их 6, а не 4 как в предыдущем созыве.

От «Единой Росси» в законодательном собрании 23 депутата. Это ведущая фракция. На первом заседании фракции партийцы избрали председателем своего объединения Дмитрия Аверова.

Таким образом, фракцию «Единая Россия» в облсовете представляют:

Аверов Дмитрий Львович Анутов Равиль Мухаммеджанович Архипенко Владимир Александрович Богатиков Борис Васильевич Богодухов Владимир Иванович Долгих Ирина Николаевна Дуев Максим Викторович Еремеев Дмитрий Николаевич Корвякова Ольга Викторовна Кавджарадзе Максим Геннадьевич Крутских Геннадий Николаевич Митрохина Ольга Николаевна Носов Олег Валентинович Павлов Дмитрий Валерьевич Пожидаев Сергей Александрович Путилин Павел Иванович Сериков Владимир Витальевич Сухоруков Геннадий Николаевич Тинькова Татьяна Алексеевна Толстопятов Максим Владимирович Фролов Андрей Борисович Хрусталева Екатерина Петровна Шама Елена Анатольевна

В облсовете седьмого созыва увеличилась фракция КПРФ. Здесь 15 депутатов, это:

Атаманенко Александр Петрович Быковских Николай Иванович Енютин Олег Вячеславович Качарин Станислав Сергеевич Копылова Татьяна Сергеевна Косилов Иван Александрович Ларин Дмитрий Анатольевич Логинов Юрий Вячеславович Пикалов Виталий Иванович Старцева Алина Владимировна Токарев Сергей Владимирович Ушаков Александр Владимирович Фурсова Анна Геннадиевна

Фракция ЛДПР:

Емельянов Анатолий Викторович.

Фракция «Справедливой России – Патриоты – За правду»:

Ксенофонтова Лариса Васильевна.

Фракция «Партию пенсионеров за социальную справедливость»:

Яськова Людмила Валерьевна.

Фракция «Новые люди»:

Соловьева Юлия Валерьевна.