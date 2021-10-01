Сегодня на первой сессии регионального парламента седьмого созыва депутаты утвердили списки фракций тех политических партий, которые прошли в облсовет. Теперь в региональном парламенте их 6, а не 4 как в предыдущем созыве.
От «Единой Росси» в законодательном собрании 23 депутата. Это ведущая фракция. На первом заседании фракции партийцы избрали председателем своего объединения Дмитрия Аверова.
Таким образом, фракцию «Единая Россия» в облсовете представляют:
- Аверов Дмитрий Львович
- Анутов Равиль Мухаммеджанович
- Архипенко Владимир Александрович
- Богатиков Борис Васильевич
- Богодухов Владимир Иванович
- Долгих Ирина Николаевна
- Дуев Максим Викторович
- Еремеев Дмитрий Николаевич
- Корвякова Ольга Викторовна
- Кавджарадзе Максим Геннадьевич
- Крутских Геннадий Николаевич
- Митрохина Ольга Николаевна
- Носов Олег Валентинович
- Павлов Дмитрий Валерьевич
- Пожидаев Сергей Александрович
- Путилин Павел Иванович
- Сериков Владимир Витальевич
- Сухоруков Геннадий Николаевич
- Тинькова Татьяна Алексеевна
- Толстопятов Максим Владимирович
- Фролов Андрей Борисович
- Хрусталева Екатерина Петровна
- Шама Елена Анатольевна
В облсовете седьмого созыва увеличилась фракция КПРФ. Здесь 15 депутатов, это:
- Атаманенко Александр Петрович
- Быковских Николай Иванович
- Енютин Олег Вячеславович
- Качарин Станислав Сергеевич
- Копылова Татьяна Сергеевна
- Косилов Иван Александрович
- Ларин Дмитрий Анатольевич
- Логинов Юрий Вячеславович
- Пикалов Виталий Иванович
- Старцева Алина Владимировна
- Токарев Сергей Владимирович
- Ушаков Александр Владимирович
- Фурсова Анна Геннадиевна
Фракция ЛДПР:
Емельянов Анатолий Викторович.
Фракция «Справедливой России – Патриоты – За правду»:
Ксенофонтова Лариса Васильевна.
Фракция «Партию пенсионеров за социальную справедливость»:
Яськова Людмила Валерьевна.
Фракция «Новые люди»:
Соловьева Юлия Валерьевна.