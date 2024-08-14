Единый день голосования в России пройдет 8 сентября. Как отмечают электоральные эксперты, говоря о ситуации в стране, этап регистрации подтверждает высокий уровень готовности политических партий к реальной борьбе за депутатские мандаты и выборные должности. В рамках Единого дня голосования пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Замещению подлежат свыше 35 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В голосовании потенциально смогут принять участие более 57,5 миллионов избирателей. Жителям Липецкой области 8 сентября предстоит избрать Губернатора и муниципальных депутатов в некоторых районах и округах.

Доклад Фонда исследования проблем демократии констатирует, высокий уровень готовности партий к реальной борьбе. Этот тезис подтвержден статистически. Так, на выборах всех уровней кандидатов и списки кандидатов зарегистрировали 20 из 23 участвующих в выборах политических партий. При этом эксперты выделяют 12 партий, участвующих в значительном числе кампаний и уже сейчас показывающих нацеленность на результат, подкрепленный поддержкой избирателей.

О ситуации в Липецкой области рассказал зампред Общественной палаты региона Андрей Трофименков. Он отметил, что на выборах в регионе зарегистрировано 200 кандидатов. 10 августа началась предвыборная агитация в СМИ. Она стала новым этапом кампаний по губернаторским и муниципальным выборам.

«На должность Губернатора Липецкой области претендуют 5 зарегистрированных кандидатов. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований процедуру регистрации прошли 195 человек. Причем к началу агитационного периода предвыборную гонку покинули 9 претендентов на депутатские мандаты. Масштабная кампания проходит в Липецком муниципальном округе. Здесь на 24 депутатских мандата в Совете претендуют 85 человек. Зарегистрированы 24 кандидата от «Единой России», 23 – от КПРФ, 16 – от ЛДПР. В выборах участвуют 8 самовыдвиженцев и столько же представителей «Справедливой России – Патриоты – За правду». У «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» зарегистрированы 4 кандидата, у «Коммунистов России» – 2», — отметил Андрей Трофименков.

Таким образом, по мнению эксперта, партии конкурируют на поле, где они могут максимально использовать потенциал партии, как организованной политической силы.

Член Общественной палаты Липецкой области и Штаба общественного наблюдения за выборами Анатолий Гольцов отметил основные тренды, заявленных в докладе, соответствуют политическому раскладу сил в регионе.

«Что касается трендов, мы смело можем говорить: активность политических партий в единый день голосования 2024 года достигла максимального уровня. В первую очередь, мы видим интерес политических сил к предстоящим выборам и их высокую активность на разных этапах кампаний. Так, кандидаты от шести партий заявлялись на выборы Губернатора. Не все партии объективно были должным образом подготовлены к участию в этой серьезной кампании, поэтому у некоторых возникли проблемы со сбором подписей. Ситуация характерна и для других регионов — целый ряд кандидатов искусственно обострял кампанию, демонстративно представляя в избирательные комиссии для регистрации подписи, в количестве заведомо меньшем чем требовалось для регистрации. Подобное демонстративное поведение, скорее всего, было направлено на создание информационного шума стопроцентно ожидаемого и обоснованного решения комиссии», — сказал Анатолий Гольцов.

Напомним, в Липецкой области действует смешанная избирательная система. Идет подготовка к выпуску бюллетеней и избирательных участков. Набирает популярность и использование информационных технологий на выборах. Уже поступило свыше 20 000 заявлений на голосование через систему дистанционного электронного голосования.