В регионе

В одной из закусочных Липецка изъяли 150 коробок контрафактной водки

46 минут назад
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Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку совместно с УФСБ по Липецкой области выявили факт незаконного оборота алкогольной продукции в одной из закусочных Левобережного района г. Липецка.

В ходе проведения мероприятий изъято более 150 картонных коробок с водкой без сопроводительных документов на общую сумму около 600 тысяч рублей. Данное предприятие общепита не имело лицензии на осуществление розничной реализации алкогольной продукции.

Полицейскими проводится проверка в соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

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