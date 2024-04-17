Мамы и папы школы №2 п. Добринка поддержали своих детей-старшеклассников в спортивном мероприятии.

Точнее, его лучше было бы обозначить как спортивно-развлекательное. Называлось оно «Вместе мы — сила!» и посвящалось Году семьи в России. Его для своих подопечных подготовили классные руководители Наталия Владимировна Годовикова (11 класс) и Елена Дмитриевна Лазутина (10 класс), а также их коллега Владимир Владимирович Кретинин, учитель физкультуры.

При горячей поддержке болельщиков-одноклассников на спортивном поле схлестнулись команды десятиклассников с одиннадцатиклассниками во главе с капитанами Вячеславом Уколовым и Владимиром Ямщиковым, а также при участии родителей. В этот раз свою физическую подготовку на суд жюри и школьников показали Наталия Павловна Богачёва, Людмила Викторовна Павлова, Инна Сергеевна Жигулина и Евгений Александрович Титов.

Программа соревнований была разнообразной и насыщенной. Очень повеселил всех конкурс плясок, где команды старались перетанцевать друг друга, выделывая «па» в цыганочке или матане.

— Надо сказать, что наши ребятишки, как и их родители, — прекрасные плясуны, — сделала вывод Н.В. Годовикова. — Отрадно, что мальчишки и девчонки хорошо знают народные танцы. Все выкладывались от души, чем подняли настроение и себе, и нам, зрителям.

— Не менее способные они и спортсмены, — продолжает Е.Д. Лазутина. — По многолетнему опыту знаю: всегда дети за своих мам и пап болеют в таких мероприятиях больше, чем за себя. И старшее поколение не подвело. Наоборот, высоко подняло планку.

По мнению всех участников, праздник прошёл «на одном дыхании». В результате состязаний победила дружба. А самым главным итогом стало прекрасное настроение, много воспоминаний и огромное количество хороших фотографий, где родители, как и положено, преодолевают препятствия вместе со своими детьми.