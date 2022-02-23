Накануне Дня защитника Отечества стало доброй традицией чествовать лучших отцов района. Ведь мужчины — не только доблестные защитники, но и справедливые и мужественные, сильные и смелые папы.

В минувший понедельник в районную администрацию съехались отцы из разных уголков нашего муниципалитета, которые создают достойные условия для духовного и физического развития детей, делают все для их образования, активно участвуют в жизни своих детей и подают пример достойного отцовства окружающим.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Добринского муниципального района Роман Ченцов.

— Отец — родной и близкий человек, надежный защитник и крепкий тыл, — сказал он, — быть отцом — значит олицетворять собой надежность, заботиться, оберегать, показывать пример мужества и абсолютной любви. Отец для сына — настоящая опора, образец для подражания, пример того, каким должен быть мужчина. Отец для дочери — самый главный мужчина в жизни, отражение которого она будет искать в своем избраннике, когда придет время. Желаю всем мужчинам нашего района и их семьям крепкого здоровья, уважения и любви, понимания и поддержки со стороны близких, удачи и успехов. Пусть радость отцовства делает нас крепче, сильнее и счастливее!

Благодарственные письма администрации Добринского муниципального района и денежные сертификаты за большой вклад в воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей вручили Анатолию Авдееву, Николаю Трусюкову, Алексею Литвинову, Евгению Стрельникову, Сергею Малыхину, Николаю Попенкову, Владимиру Спирину, Алексею Команову, Вячеславу Токареву, Андрею Калинчеву, Алексею Комарову, Сергею Сергееву, Юрию Крутских, Андрею Иванюку, Игорю Путилину, Сергею Нестерову.

Почетным знаком Липецкой области «За верность отцовскому долгу» был награжден Виктор Мартынов, представлявший на празднике Хворостянский сельсовет. Вместе со своей супругой Марией Тимофеевной он состоит в счастливом браке 51 год. В любви и заботе, бережном отношении друг к другу Мартыновы воспитали троих детей. Супруги — вежливые, добросовестные, трудолюбивые люди, пользуются заслуженным авторитетом и уважением у односельчан.

Самодеятельные артисты районного Дома культуры подарили виновникам торжества небольшой концерт. В паузах между песнями они желали всем крепкого здоровья, уважения и любви, понимания и поддержки со стороны близких, удачи и успехов.