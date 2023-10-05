В рамках Всероссийского Есенинского праздника поэзии библиотека с. Тихвинка для читателей всех возрастов провела уличное мероприятие — литературную викторину «В мире Есенина». Читатели имели возможность перенестись назад, в прошлое, увидеть некоторые моменты из жизни поэта и взглянуть на его творчество. Для участия в викторине необходимо было ответить на 10 вопросов о произведениях С. Есенина и его биографии.

Участники оказались настоящими знатоками творчества Есенина, точно и полно отвечали на простые и достаточно сложные вопросы. Каждый смог прочитать незабываемые строки есенинских стихов, почувствовать красоту и многогранность слова, открыть в своей душе своего Сергея Есенина.

Прозвучали стихи поэта «Берёза», «Черёмуха», «Нивы сжаты, рощи голы» и многие другие. Жители села поблагодарили библиотекаря за интересное мероприятие, за представленные минуты поэзии, которые являются источником радости, эстетического наслаждения, воспитывают чувство прекрасного, любовь к родной земле и к творчеству поэта.