В Ольховском ДК открыли обновленный зрительный зал

Выполнен еще один пункт предвыборной программы главы администрации Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова. В Доме культуры села Ольховка открыли обновленный зрительный зал.

Работы по ремонту зрительного зала провели в рамках социального партнерства. Не остались в стороне от благого дела и спонсоры: ООО «Добрыня» и «ЕвроЛанд».

Глава Нижнематренского сельсовета Вадим Батышкин рассказал, что ремонт начали с полов. Их по большей части полностью поменяли, провели укладку выравнивающих плит, на них постелили линолеум. Для удобства зрителей полы сделали ярусными, на каждом из ярусов — определенное количество кресел. Артистов на сцене видно из любой точки зала.

Со стенами пришлось повозиться подольше. Здесь предстояла шпаклевка всей поверхности, а затем и покраска.

В память о прошлом решили восстановить уникальную роспись советских времен. Потолок сияет белизной. Двери — новые. Полностью поменяли электропроводку и установили новые светильники.

С легкой руки главы муниципалитета Сергея Москворецкого ДК в Ольховке получил мягкие кресла. Их передали с баланса районной администрации. Зал изменился до неузнаваемости с обновленными полами, дверьми, электропроводкой, светильниками. Новая «одежда» сцены дополняет общую картину позитивных перемен.

Первыми в отремонтированном помещении побывали вновь избранные депутаты Нижнематренского сельсовета. На удобных креслах, в комфортной обстановке, они провели свою первую сессию. В выборах, которые состоялись 13 сентября, приняли участие 613 избирателей из 824. По результатам голосования избранными депутатами по единому десятимандатному избирательному округу признаны Мария Беляева, Сергей Бирюков, Людмила Демещенко, Мария Елисеева, Валентина Корабельникова, Нина Мышонкова, Александр Овцынов, Ульяна Семенова, Лидия Солманова и Юрий Фишер. Они получили наибольшее число голосов. Все вышеперечисленные депутаты были выдвинуты Добринским местным отделением ВПП «Единая Россия».

Глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий тепло поздравил народных избранников с победой.

— Вам оказано высокое доверие, — сказал он, — перед вами стоят важные и ответственные задачи. Уверен, что вы успешно справитесь с ними, приняв участие в разработке и принятии правовых актов для развития местного самоуправления в сельском поселении. И помните, что те люди, которые отдали свои голоса в вашу пользу, вправе ожидать от вас конкретных дел и поступков.





Председателем сельского Совета единогласно избрали Сергея Бирюкова. Он вручил удостоверения установленного образца вновь избранным депутатам. На первой сессии были образованы три профильные комиссии, а также сформирован их состав.

Помимо этого, была зарегистрирована депутатская группа от «Единой России» в Совете депутатов сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района шестого созыва.

Капитально отремонтированный зрительный зал в Ольховском Доме культуры готов принять любителей прекрасного. Фойе ДК — в ожидании перемен. Надеемся, его обновление тоже не за горами…

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.